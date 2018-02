Tornar als orígens

El Barça va aterrar a Las Palmas amb aires renovats però carregat encara amb aquella motxilla que Pierre Oriola va qualificar “de molt fotuda”. Amb bones intencions i la millor predisposició, però amb tot per demostrar. Després de tombar tothom “excepte els Warriors”, l’equip va tornar carregat de “felicitat” i amb la copa, i amb l’afirmació de Pesic que “ara toca guanyar la lliga” sonant a obvietat.

La gran victòria del Barça en la copa és que ja pot començar a construir sense haver de suportar el pes de la derrota. A Las Palmas es va proclamar campió jugant molt bé, acostant-se a la perfecció en dos dels aspectes més bàsics i minerals del joc: la defensa individual i el rebot. Acostant-s’hi o interpretant-la en molts moments; si no, no s’explica que sortís indemne després de 22 i 30 punts de Beaubois i Shengelia, de 5/6 triples d’Eriksson i dels 38 punts en contra en l’últim quart i les 21 pilotes perdudes en la final –un partit contra el Madrid en el qual amb prou feines va poder disposar de sis minuts de Tomic i cinc d’Oriola en la segona meitat per problemes de faltes–. Per sobreviure a tot això s’ha de defensar i rebotejar molt bé, i l’encert ha de ser igualment elevadíssim, i el del Barça, mesurat al costat del desgast que implicava la seva obsessió per la defensa i el rebot, va ser espectacular.

L’equip va aterrar a Las Palmas amb unes urgències desmesurades i, com marca el llibre d’estil en temps de crisi, Pesic va concentrar la rotació en vuit homes.

Va tranquil·litzar Heurtel perquè jugués amb la inconsciència de l’home feliç, i el seu registre va ser acotat per Ribas. Residualment Navarro i Koponen van tenir minuts, i els flancs al perímetre van ser per a Hanga i Sanders. Entre tots dos van assegurar vint punts, set rebots i quatre recuperacions per partit, i en el triomf contra el Madrid van ser determinants per tot això i per la contenció a Doncic. “Una defensa individual i que depèn només de cadascú de vosaltres”, deia Pesic al vestidor. “No busqueu excuses: si us superen és culpa vostra.” Responsabilitat individual també per atacar el rebot. Moerman n’havia agafat set en els dos primers partits i en la final els va igualar. El torneig de Claver ha recordat el Claver del Lokomotiv i el seu talent defensiu va encaixar els companys. A pesar de les faltes en la final, la complementarietat de Tomic i Oriola va equilibrar ofensivament l’equip i el seu ha estat també un torneig majúscul. I l’esperit i la noblesa del targarí han dibuixat el camí a l’equip.

En el meu esforç i en la teva abnegació hi ha el benefici dels companys. Retorn als orígens per crear vincles naturals d’equip, la forja de la mentalitat per atacar amb senzillesa i precisió i per superar els mals moments –en els tres partits l’equip va anar per sota en el resultat, contra el Baskonia i el Madrid ja de bon inici–. Retorn als orígens i títol, moment per a la consolidació, punt de partida per a l’evolució.