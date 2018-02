Una festa tenyida de blanc

El Madrid va aigualir la festa de la celebració del títol de la copa en el millor Palau Blaugrana dels últims temps, amb 6.829 espectadors. Els blancs van prendre’s la revenja amb majúscules amb un correctiu que en certs moments va recordar el que el Barça va rebre fa un any amb Bartzokas al Palau (63-102). Per si no era clar, les opcions del Barça de ser als quarts són més lluny que un miracle: estan a cinc victòries del vuitè classificat i queden set jornades. El Madrid, a més, al qual no li va fer falta Doncic (2 punts quan en té 17,9 de mitjana per partit), va aprofitar per avisar i presentar les seves credencials per l’ACB, on els dos equips es podrien tornar a veure les cares. Perquè passi això, però, encara queden tres mesos en què poden canviar moltes coses. Les baixes de Ribas, Sanders i Oriola van deixar el Barça sense una cosa clau per als èxits: caràcter. I davant un Madrid dominador el matx va ser un monòleg per als de Laso. El pròxim duel a Europa serà a Kaunas contra el Zalgiris de Jasikevicius. Un tècnic lituà que cada vegada és més a prop de ser el relleu de Pesic.

Per si hi havia algun dubte que el Madrid venia amb la lliçó apresa i que tenia ànsies de revenja, es va veure en només els dos primers minuts. La sortida dels de Laso va ser fulminant (0-9). Pesic no va demanar temps mort esperant la reacció dels seus, que va arribar amb quatre punts seguits de l’MVP de la copa Heurtel (4-11). Però després d’un triple de Campazzo el tècnic blaugrana va aturar el partit (5-14). Doncic s’ho mirava des de la banqueta. Els blancs van continuar la seva exhibició per agafar un màxim avantatge de 16 punts (5-21) i sobretot amb un domini insultant sota els cèrcols, on el Madrid havia atrapat 9 rebots –3 d’ofensius– per només dos en total del Barça, cosa que donava segones opcions als blaugrana. La bèstia negra en aquests primers compassos era Carroll, que encadenava vuit punts. Les rotacions van començar amb l’entrada de Pressey, Koponen, Moerman i Vezenkov, qui va tornar de la selecció búlgara per cobrir la baixa d’Oriola. Carroll continuava el seu festival i Doncic entrava a pista quan Rudy havia posat el màxim avantatge del matx (10-27). Un 2+1 d’Ayón deixava gelada una afició sorpresa (10-30). El partit va viure uns minuts de desconcert fins que el Barça, empès per un Palau Blaugrana com feia temps que no es veia, es va despertar. Un 2+1 de Navarro reduïa la renda a 10 punts (33-43), però la resposta blanca abans d’arribar al descans va ser incontestable amb un 0-9 (33-52) abans d’una cistella al límit del primer temps de Koponen (35-52).

A la segona meitat, tot va continuar igual. Amb errors defensius deixant sol, per exemple, Carroll –un suïcidi– i amb Campazzo aportant 3/3 triples pels 3/19 de tot el Barça. Els blancs, amb Doncic desconegut –2 punts i -3 de valoració– i a la banqueta, agafaven la màxima (39-61). Campazzo continuava castigant amb el seu quart triple (39-64). La màxima va arribar a ser de 27 punts (53-80) en un segon temps sense història.