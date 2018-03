“A la Penya ningú llança la tovallola, l’Olímpic és clau”

Carles Duran continua sent optimista tot i la decepció de la derrota a Sevilla. El màxim responsable verd-i-negre va lamentar la patacada: “Vam competir i, al final, petits detalls, sobretot en els últims 30 segons, ens van impedir el triomf.” Per Duran, el factor Palau Olímpic és clau, ja que és on es jugaran tres dels pròxims quatre partits: “A la Penya ningú llança la tovallola, i ho volem fer amb la nostra gent. Si hi guanyem els set partits que hi jugarem podem sortir del pou.” Per Duran, el problema és la motxilla que s’arrossega: “L’equip acumula moltes derrotes seguides i això genera mentalment un problema, però sobretot demano fam, i els ho he dit a ells personalment, la majoria dels jugadors de l’equip han de voler-ne molt més, ja sigui per quedar-se a la Penya, per quedar-se a l’ACB o per tenir un millor contracte.” Duran va voler posar un exemple del que és actitud: “Contra el Betis, quan Demetrius va anar a fer una esmaixada, l’Alfonso Sánchez, que només va jugar cinc minuts, li va fer una antiesportiva per demostrar que per anotar s’ha de suar sang.” El tècnic del Divina Joventut exigeix un canvi d’actitud defensiva: “En l’aspecte tàctic no hem de millorar gaire més que algunes circumstàncies de l’equip, però hi ha una responsabilitat individual, ens van anotar un 85% en tirs de dos, un 90% a la pintura, i tot són accions d’un contra un. I això diu molt, hem de demostrar que tenim fam i que no volem que ens superin i ho veurem contra el Baskonia.”