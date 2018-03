L’Spar Citylift Girona cau amb tot l’honor contra el Galatasaray

No ha pogut ser. Magali Mendy ha fallat el tir que hauria forçar la pròrroga i l’Spar Citylift Girona no s’ha pogut classificar per a les semifinals de l’Eurocopa en un desenllaç molt cruel en què físic, talent i arbitratge s’han posat al costat de l’equip d’Eurolliga. (67-72).

El primer quart ha posat de manifest la qualitat del Galatasaray, sobretot de Quigley (13-18), però l’Uni ha defensat els últims minuts en zona i ha equilibrat el resultat (18-18).

L’Uni ha completat un 11-2 (24-20) però amb les rotacions interiors s’ha fet molt manifest un dèficit de rebot i una pèrdua de ritme en atac (30-32) però l’Uni s’ha tornat a refugiar en la zona i la tornada de Núria Martínez, Colhado i Evans ha frenat l’equip turc (35-32).

Amb més zona però ara amb un ritme frenètic, el tercer quart ha vist l’Uni portant la iniciativa amb Evans i Rosó Buch sumant. El màxim avantatge gironí ha estat de 7 punts (39-32) però les faltes (més l’Uni tot i defensar en zona) i els descansos han capgirat el resultat novament (51-52).

Tot l’últim quart s’ha jugat al límit de la classificació d’un equip o l’altre, i en el desenllaç, amb 67-70, els àrbitres s’han menjat el xiulet en dues accions sobre Evans i Rosó, Dubljevic ha anotat i en els 1.7 segons que faltaven l’Uni no ha pogut forçar la pròrroga.