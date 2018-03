Al Palau, dignitat

Depenent dels resultats de la jornada –al triomf d’ahir del Maccabi, només se li ha d’afegir la derrota pròpia–, el Barça Lassa estarà matemàticament fora del play-off. Seria la consumació d’un fet que té assumit tothom (club, equip i afició) des de fa setmanes.

El repte actual no és cap altre que acabar la competició de la manera més digna. Per a això cal recuperar el pols victoriós i fugir de la penúltima posició que ocupa en l’actualitat, i que fa mal als ulls. La visita avui de l’Estrella Roja pot servir a l’equip per trencar una ratxa de cinc derrotes seguides a Europa –l’ha lligat per segon cop aquesta temporada; l’altra va ser al desembre– i agafar la bona línia al Palau. Enguany, en l’Eurolliga, acredita un 6-6 a casa (50%), xifres impròpies del club en la competició i que tenen comparació tan sols amb l’exercici passat (9-6). Per no empitjorar-lo, ha de vèncer els tres duels que li queden de local: avui, i contra el Baskonia i el Khimki. Des que va aixecar el títol de copa el mes passat a Las Palmas, els de Pesic conviuen amb la precarietat física. Continuen lesionats Séraphin i Hanga, però Pesic podria recuperar avui Sanders, que ha estat baixa des de la final de copa per uns problemes a l’espatlla dreta.

Al límit