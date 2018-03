La pallissa més gran

El Barça és conscient que el miracle dels quarts és impossible, però no per això llançarà la tovallola. Ahir ho va demostrar contra l’Estrella Roja, líder destacat de la lliga adriàtica, superadíssima per tots costats. I això que arribava amb tres victòries més que el Barça i encara té possibilitats matemàtiques d’acabar entre els vuit primers. Els de Dusan Alimpijevic, que ahir feia 32 anys, no van estar a l’altura i van quedar neutralitzats en un primer temps en què els de Pesic, que s’enfrontava amb els seus compatriotes, literalment els van passar per sobre. Dijous vinent toca la pista de l’Olympiacòs, paraules majors, però abans, el Madrid, en un partit clau per no perdre’l de vista.

El matx va començar amb protagonisme de Ribas i Feldeine, tots dos anotant els cinc primers punts. Però després d’uns primers minuts d’intercanvi de cistelles i d’errors, el Barça va prémer l’accelerador. Un triple de Koponen ampliava el marge i una cistella d’Heurtel situava 10 punts amunt els blaugrana (26-16). Els serbis estaven amb un pobre 3/12 tirs de dos i Moerman, amb cinc rebots, pràcticament havia atrapat els mateixos que tot l’Estrella Roja junt. L’avantatge es va mantenir fins 2:15 abans del descans, quan Tomic, després d’una assistència per l’esquena de Ribas, el croat es va penjar i va fer miques el tauler. L’aturada per canviar la cistella va refredar tothom, però més els serbis que van quedar encallats. Els últims instants va ser un festival blaugrana amb cistella en l’últim segon de Moerman abans del descans que deixava el matx sentenciat. Una dada prou significativa de la poca activitat i agressivitat de l’Estrella Roja va ser que quan es va arribar al descans no havien anotat cap tir lliure.

En el segon temps semblava que ràpidament sentenciava el matx (54-28), però els serbis van fer un intent de posar emoció amb un 0-9 (54-3). El marge es va mantenir fins al 62-49. Allà el Barça va augmentar la intensitat en defensa, els serbis van fer la guerra pel seu compte i el parcial que va etzibar el Barça va ser letal: 17-1 (79-50). En els últims minuts Pesic va deixar el seu cinc titular a la banqueta pensant en el Madrid, mentre que en l’últim minut i 40 segons van jugar els júniors Pressey i Kurucs.