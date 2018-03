Simfonia al Pireu

No tindrà pes en el destí a l’Eurolliga del Barça Lassa –de fet, ja està eliminat de forma matemàtica, un cop el Baskonia va derrotar el Zalgiris–, però la d’ahir no pot considerar-se una victòria qualsevol. Vèncer al Pireu és a l’abast de pocs, i fer-ho amb tanta suficiència com anit els blaugrana, una fita històrica. Tot just quatre dies de desmuntar el Madrid al Palau, l’equip de Pesic va repetir contra l’Olympiacòs, amb una segona meitat exquisida que va despullar la millor defensa de la competició. No hi havia hagut ningú que li hagués anotat tants punts (90) ni li hagués pres tant el rebot (50 a 36). Una exhibició, a més, amb la plantilla masegada físicament. Sanders al final no va vestir-se de curt, i Hanga, Séraphin i Vezenkov tampoc hi eren.

De menys a més