Baden però remunten en la pròrroga (101-103)

El Barça Lassa (16-7) ha mantingut el segon lloc de la Lliga Endesa amb sofriment després vèncer 101-103 aquesta tarda a la pista del San Pablo de Burgos (6-17).

Malgrat començar prou bé (9-20) l’equip de Pesic ha perdut la concentració defensiva en un segon quart molt dolent (35-19) en el que els de Diego Epifanio ho han brodat, i en la segona meitat ha hagut de fer un sobreesforç per remuntar. Primer per forçar la pròrroga amb cinc punts d’Huertel en l’últim minut (89-89) i després amb una cistella de Jackson a catorze segons del final. El base francès, que ha batut el sostre d’assistències històric d’un jugador del Barça en un partit amb 13, ha anotat 26 punts (37 de valoració) i Ante Tomic n’ha fet 21. El partit de Víctor Claver també ha estat excel·lent.

Al Barça li ha costat entrar en ritme, però mica en mica ho ha aconseguit, amb tres cistelles inicials de Moerman (5-6) i amb Heurtel trobant companys. Però amb 9-20 a tres minuts del final del primer quart l’equip s’ha apagat. Les rotacions no li han fet cap bé, ha perdut connexions ofensives i defensivament ha anat desencaixant-se. I no ha tornat a anotar fins passats tres minuts i mig del segon quart, quan el Burgos ja havia explotat: 16-0 i 25-20. La banqueta local ha donat dues marxes més al seu equip, amb Saiz (8 punts) i Vega (11) anotant de totes les maneres i amb el Barça perdent bous i esquelles, cedint en els duels individuals i mancat de defensa de transició davant de l’empenta dels locals. I el parcial en contra ha arribat a ser de quinze punts (44-29, 17’). Feliçment pels blaugrana Oriola ha anotat set punts en l’últim minut i mig i el descans ha arribat després d’encaixar 35 punts en el segon quart (50-39).

Els esbufecs de Pesic al vestidor han hagut de ser importants, i l’equip ha sortit en el tercer quart amb una altra cara. Amb molta activitat defensiva i verticalitat ofensiva (55-51, 25’). Amb Heurtel i Tomic replicant els triples (4/5) d’Edu Martínez (70-63, 30’). El base francès ha continuat anotant, però no hi havien respostes per al joc de cara de Saiz i Vega, inspiradíssims, i el partit s’escapava (85-72, 34’). Amb més intenció que efectivitat defensiva els blaugrana no han deixat d’intentar-ho (87-81, 38’), i la recompensa ha arribat en els dos últims minuts, amb Claver (89-84) i Heurtel forçant la pròrroga (89-89). En el temps afegit, un triple inicial de Jackson ha propulsat el Barça, que ràpidament s’han avançat 91-98 (42’), però els locals no s’han rendit en cap moment i s’ha entrat en l’últim minut amb tot per decidir (99-100). Amb 101-101 Jackson ha anotat una suspensió a catorze segons i el Burgos, en l’últim segon, ha errat un triple (López).

El proper partit dels blaugrana serà dimecres, en l’Eurolliga, a la pista de l’Unicaja de Màlaga (20.45 h).