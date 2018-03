El ple hi dona llum verd

El ple de l’Ajuntament de Badalona va autoritzar ahir donar la potestat perquè aquest migdia (12.30 h al Palau Olímpic) el patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet atorgui la subvenció de 750.000 euros a la Penya en concepte del bàsquet de base. Ho va fer amb els vots favorables de Guanyem Badalona en Comú (5), ERC (3), el PDeCAT (2), ICV-EUiA (1) i Conxa Botey (1), i l’abstenció sorpresa del Partit Popular (9), Ciutadans (1), ICV-EUiA (1) i el PSC (3). Curiosament aquests mateixos partits, que estan representats en el patronat de la fundació, havien aprovat per unanimitat que la Penya pogués rebre aquests diners. El que es va aprovar ahir és que el Joventut rebi una bestreta del 50% que haurà de justificar com ha fet en subvencions d’anys anteriors. També es va assenyalar que ho haurien d’avalar. Avui en la trobada del patronat s’explicarà detalladament quins són els acords perquè el Joventut pugui rebre els diners. Entre els patrons de la fundació, que té com a presidenta l’alcaldessa, Dolors Sabater, hi ha un representant de cada partit polític, el president de la Penya i un altre representant del Joventut, el president del BBB i dos membres escollits per alcaldia.

En el ple que es va fer ahir l’alcaldessa va plantejar algun canvi de futur: “Crec que hi ha una necessitat de replantejar el sentit de la fundació i és evident que volem ajudar el Joventut perquè és més que un club, perquè hi ha una pota que és la formació i el planter, que és clau, i per això hem fet un acord de patrocini.” Dolors Sabater també va fer una reflexió: “El dia 9 de març en el patronat on hi ha representats tots els partits polítics van aprovar per unanimitat poder concedir la subvenció i ara, en canvi, alguns s’han abstingut. Demanaria coherència perquè al patronat diuen una cosa i després al ple una altra.” Sabater també va fer una crítica a l’escenificació del secretari d’estat per a l’Esport, José Ramón Lete: “Després de tot l’enrenou i de dir que la Penya és clau en l’esport, va dir que miraria d’aportar 40.000 euros, que em sembla ridícul.”

