Cap partit és sobrer

En un curs de tant titubeig, el Barça Lassa no ha pogut enllaçar sis triomfs en tota la temporada. Avui ho farà si és capaç de vèncer a Màlaga. Un al·licient per amanir un enfrontament que, des del punt de vista classificatori, no té cap pes, però que serveix per provar fins a quin punt està guanyant en fiabilitat l’equip. Serà el tercer duel d’una sèrie de cinc en només deu dies, un tram de calendari exigent i més amb les baixes arrossegades pels de Pesic (Vezenkov, Hanga, Sanders i Séraphin).

El tècnic serbi valora el creixement col·lectiu dels blaugrana, però adverteix que encara hi ha camp per córrer: “Ja he dit als jugadors que hem d’estar concentrats. Per guanyar la Lliga Endesa, s’ha de millorar com a equip i tenir una bona posició de cara al play-off.” I, com a mostra, va ressaltar l’últim partit, a Burgos: “És evident que podíem haver jugat millor, però a vegades jugues com et deixa el rival.”

Eixuts de pivots