Optimisme amb Marc Gasol

El general manager dels Grizzlies va referir-se al futur de Marc Gasol en la franquícia. Chris Wallace creu que el pivot català es quedarà a Memphis –té contracte en vigor–, tot i el seu malestar pel baix rendiment de l’equip en tota la temporada. L’any passat, ja es va plantejar marxar per aspirar al títol de l’NBA, però ho va descartar per l’afecte que té a l’equip. Una opinió que ara podria canviar, com a conseqüència de l’acumulació de derrotes i la falta d’implicació de tothom. “Això passa a tots els equips. No tenen un any tan bo com haurien esperat. Però no significa que no puguis tornar enrere i tenir un altre any bo. És el nostre objectiu. I ell és una part fonamental del mateix”, explicava Wallace.

Pel que fa a la jornada, els Jazz van perdre un partit important contra els Hawks i es col·loquen vuitens a l’oest amb dos partits de diferència respecte a l’equip que el deixaria fora de play-off. Ricky Rubio va fer bons números amb 23 punts, 3 rebots i 3 assistències. Es preveu unes jornades intenses per les últimes posicions del play-off amb les victòries dels Pelicans, Timberwolves.

Els líders no cedeixen en la lluita pel lideratge de cada conferència i no donen marge als perseguidors. Els Raptors van guanyar contra el Magic un partit ajustat sense DeMar DeRozan per un cop al partit anterior. Els Celtics van guanyar contra un equip dur com els Thunder i ho van fer tot i les baixes de tres dels seus titulars però es mantenen en la segona posició. Pel que fa a l’oest, els Rockets són encara més líders després de guanyar als Blazers, que estan en tercera posició de la mateixa conferència.

Magic - Raptors

86 - 93

Celtics - Thunder

100 - 99

TWolves - Clippers

123 - 109

Pelicans - Mavs

115 - 105

Jazz - Hawks

94 - 99

Suns - Pistons

88 - 115

Blazers - Rockets

111 - 115