Quan semblava que el més complicat ja havia passat, després d’aprovar-se en el ple de dimarts la concessió l’autorització a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet perquè atorgués la subvenció del cànon del Màgic a la Penya, ahir es va tornar a fer un pas enrere. Un pas enrere que deixa la Penya contra les cordes perquè està sense liquiditat, lligats de mans i peus, i no el deixa fer cap moviment. De fet farà tres mesos que ni treballadors ni plantilla estan cobrant.

Aquest vespre (20 h) el president, Juanan Morales, reunit ahir d’urgència al vespre amb el seu consell d’administració, exposarà la situació a la junta general extraordinària d’accionistes que es farà a l’Olímpic amb un punt prioritari en l’ordre del dia clar: la dissolució del Joventut. A hores d’ara hi ha pessimisme perquè aquest darrer obstacle dificulta encara més el futur de la Penya. La Junta d’avui es preveu la de més afluència dels últims anys per la seva transcendència, i podria no fer-se a la sala de premsa com habitualment s’ha fet.

Ahir es comptava que ja podrien disposar de la bestreta que van aprovar en el ple. Però no va ser així, i no va ser un problema polític, sinó de l’interventor. Durant el ple ja es va dir que faria falta un aval del Joventut per poder rebre aquests diners, cosa que va agafar per sorpresa el consell d’administració del Joventut. Però la sorpresa majúscula va ser ahir al migdia, quan a la reunió dels patrons de la Fundació Capital Europea del Bàsquet, que és on s’havia d’aprovar la concessió dels diners que pertoquen a la Penya, es va saber que l’aval no podia ser ni patrimonial ni d’actius, i per tant havia de ser un aval en què la garantia havia de ser líquida. El Joventut, doncs, no podia ni aportar el Club de Tennis Mas-Ram ni tampoc una cosa que va oferir, que eren els drets d’explotació del Palau Olímpic, que té el Joventut pels pròxims anys per un valor de 25 milions d’euros. Un aval de garantia líquida vol dir que es puguin fer efectius els diners de forma immediata. Això vol dir un aval bancari –difícil d’aconseguir– o l’aval personal d’algú que tingui el 120 per cent de la quantitat (468.000 euros) de la subvenció, que és el que marca que ha de ser l’aval.