La ratxa del Barça Lassa s’acaba a Màlaga (95-91)

En un partit sense cap pes classificatori –cap dels dos té possibilitats d’arribar al play-off–, el Barça Lassa ha vist tallada la seva ratxa de triomfs (5) a Màlaga (95-91).

Després d’un inici farcit d’exuberància ofensiva de l’equip blaugrana –5-17, amb 4/4 triples, a mitjans de primer quart–, l’Unicaja ha anat trobant el ritme anotador i, impulsat per Dani Díez i Augustine, ha arribat a la mitja part per davant (49-46). Ha fet l’efecte que el pas per vestidors havia revitalitzat el combinat de Pesic que, comandats per Heurtel, han tornat a tibar la corda (53-61, 25’). Però, l’esforç i el treball al darrere no ha tingut continuïtat i el rival ha imprimit una intensitat, que l’ha tret de la pista (82-68, 33’). El Barça Lassa no s’ha rendit i, recuperant les seves virtuts, ha anat llimant diferències fins a entrar de ple en la pugna per la victòria en el darrer minut. Allà, dos tirs lliures errats i dos rebots ofensius concedits li han impedit revertir la situació.

Ante Tomic, amb 20 punts i 11 rebots, ha estat el més destacat dels blaugrana, que tornaran a jugar divendres al Palau davant el Baskonia (21 h), també en l’Eurolliga.