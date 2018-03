No hi són a temps

Al Barça Lassa, se li continua resistint l’Unicaja enguany. Ahir, hi va cedir per tercer cop –primer a Màlaga–, en un partit sense sal i pebre des del punt de vista competitiu, ja que tots dos estan eliminats, però que va tenir atractiu per a l’espectador pels nivells d’encert i la fal·lera competitiva d’uns i altres. Els blaugrana, sobrepassats en alguna fase per la intensitat verda, no van oferir ni el to ni la continuïtat en defensa d’altres dies, i ni tan sols la reacció en la recta final els va servir per evitar veure trencada la seva ratxa de cinc triomfs seguits.

Desinflant-se