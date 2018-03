Un altre Tomic

L’efecte Pesic ha tingut un impacte col·lectiu més que evident. L’equip disposa ja d’una identitat recognoscible, competeix i tots els jugadors han trobat, en major o menor mesura, la forma d’optimitzar el rendiment i millorar les prestacions ofertes en la primera part del curs.

De tots, el cas més paradigmàtic és el d’Ante Tomic. Perdut en la indefinició de Sito Alonso durant mesos –fins i tot no va ser convocat un partit per decisió tècnica a mitjans de desembre–, el croat torna a sentir-se ara important, peça angular, com succeïa en les seves cinc temporades anteriors en el Barça Lassa. Tot això és palpable veient el que transmet sobre el parquet, però és nítid quan es fa un cop d’ull a les seves xifres.

Atac, defensa