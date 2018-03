Continuen respirant

No hi haurà liquidació de la societat Club Joventut de Badalona. Com a mínim, de moment. Ho va decidir ahir al vespre la junta general d’accionistes de l’entitat verd-i-negra, en una votació en què el 99.97% dels vots van ser contraris a la desaparició. El consell d’administració, presidit per Juanan Morales, no va concretar la manera de presentar l’aval de prop de mig milió d’euros que l’Ajuntament de Badalona li exigeix per poder cobrar la subvenció de 468.000 euros aprovada dimarts en el ple municipal. Aquesta subvenció, que és una bestreta del que ha de percebre, faria possible la supervivència del club. L’interventor municipal demana aquest aval, que és d’un 120% sobre l’import de la subvenció, per garantir que el Joventut dediqui aquests diners al bàsquet de base.

Una de les possibilitats d’aconseguir l’aval, la més sòlida hores d’ara, arribaria gràcies a l’ajuda institucional, mitjançant la Federació Catalana de Bàsquet i la Secretaria General de l’Esport. De fet, ahir al vespre, la junta de la federació catalana donava llum verda a aquesta possibilitat. Una altra opció vindria d’una iniciativa popular, liderada per Carles Sagués, exregidor badaloní i exconseller del Joventut. Sagués, que va prendre la paraula en la junta d’ahir, va assegurar: “Hem fet consultes jurídiques i ens han confirmat que ho podríem fer de manera mancomunada. Si 450 persones avaléssim 1.500 euros cada un, tindríem l’aval.” D’altra banda, Morales va explicar que també han parlat amb entitats financeres per tal d’aconseguir l’aval de prop de 500.00 euros.

Durant la junta, Juanan Morales va ser interrogat sobre la viabilitat del club que presideix en el cas que acabi perdent la categoria. El president verd-i-negre va ser clar: “El consell d’administració també treballa perquè, en el cas que l’equip baixi a la LEB, es mantingui viu. Això sí, ens obligaria a renegociar tres punts clau: el deute amb Hisenda, el manteniment del Palau Olímpic i el pagament de l’IBI que tenim pendent.” D’altra banda, el màxim mandatari del Joventut va revelar que ha mantingut converses amb tres grups inversors interessats a fer-se propietaris del club. La cura del planter i la permanència del club a Badalona serien les condicions que posaria en cas d’acceptar alguna d’aquestes ofertes, que suposarien una important injecció econòmica.