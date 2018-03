No aguanta el ritme

El Barça Lassa, massa minvat per les moltes baixes, va engreixar l’estadística negativa que arrossega contra el Baskonia al Palau, on en l’Eurolliga no el guanya des del 2013. Quan només queden dues jornades per acabar el malson de la competició europea, Pesic va fer moltes rotacions però el seu equip va anar de més a menys, amb un darrer quart en què va desaparèixer, va encaixar un parcial de 0-14 que va sentenciar (58-77). El Baskonia, que encadena vuit victòries en els últims nou partits, va directe als quarts de l’Eurolliga amb un Pedro Martínez que ha donat caràcter a l’equip.

Quant al matx, els dos equips es veien les cares per cinquena vegada en aquesta temporada en les diferents competicions. El partit va començar marcat per un Baskonia molt sòlid i amb les idees clares (5-10) i amb doble sorpresa de Pesic en només 4:30 minuts. És el temps que va necessitar el serbi per fer seure Heurtel quan només s’havien jugat 3:40 minuts per donar entrada a Pressey i després fent debutar en l’Eurolliga al jove del Barça B Atoumane Diagné. Oriola patia a la pintura davant Poirier. El tàndem format per Koponen i Pressey es va convertir en el gran referent ofensiu de l’equip, i el base nord-americà va acabar el primer quart com a màxim anotador (7 punts) i el finlandès multiplicant-se. Els primers 20 minuts van venir marcats per accions de talent individual, poca intensitat defensiva i amb el Barça patint dins la pintura, sobretot en el rebot. Koponen va anotar l’últim tir en l’últim instant abans d’arribar al descans trepitjant la línia de 3 (40-43).

Solidaritat presos