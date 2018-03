A Badalona, la situació és crítica. Però no ve d’ara, sinó que fa setmanes perquè no celebra cap triomf en la Lliga Endesa des de fa més de tres mesos, quan va superar el Tecnycontra a casa el 17 de desembre. A falta de deu jornades, és cuer amb 4-20, a dues victòries del Betis i el Burgos (6-22), i porta una motxilla feixuga amb tretze derrotes consecutives, que cada dia està pesant més. “Les ganes de voler tirar-ho endavant ens pressiona molt. Ens fa sortir a la pista amb molta tensió, cedim una diferència al rival que ens obliga a anar a remolc i al final ens passa factura”, admet Jordi Martí. El director esportiu del Divina Joventut diu que per evitar això, el grup ha de pensar només “en el seu melic”: “No hem de mirar ni els rivals ni tampoc classificacions, sinó jugar i pensar en el dia a dia, partit a partit. És un tòpic, però potser ens serveix per alliberar-nos de la tensió.”

Martí diu que el treball durant la setmana és molt bo i que tots els jugadors hi estan posant el coll per tal de sortir d’aquesta situació: “El compromís és màxim. Quan es perd, no veus que la gent passi de tot. Al contrari, se’ls veu fotuts i preocupats. Ningú es rendirà mentre hi hagi la mínima esperança de permanència. Ara, els que estem al seu voltant, hem d’ajudar-los a fer un pas més i a trencar el malefici.” A parer de l’executiu, el fet de sumar una victòria podria canviar-ho tot i ho justifica quan, entre la jornada 6 i la 9, el Divina Joventut va aconseguir tres dels quatre triomfs que ara té. “Tenim un partit a Burgos que pot ser definitiu, però no podem fer càbales ni dir quants triomfs faran falta per salvar-nos. El que hem d’intentar fer és com el Betis, guanyar algun partit que ningú esperi i que ens permetria fer un salt endavant, com el de diumenge contra l’Herbalife”, diu. Però tenint present que hi ha un Betis-Burgos a l’horitzó, li podrien caldre almenys cinc triomfs, més dels que acumula ara.

