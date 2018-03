Seraphin diu adéu a la temporada

El pivot francès del Barça Lassa Kevin Seraphin passarà divendres pel quirofan per sotmetre’s a una artroscòpia al seu genoll dret per intentar solucionar els problemes que arrossega tota la temporada. Això obligarà, segurament, al club blaugrana a fer algun moviment per reforçar el joc interior de cara el play-off de l’ACB. Abans de la copa els serveis mèdics del club ja havien fet una sèrie de consultes amb traumatòlegs especialitzats, havia anat a Alemanya a intentar trobar solucions als problemes que arrossega però cap dels tractaments ha tingut bon resultat. Seraphin només ha pogut jugar 15 partits de l’Eurolliga i 14 més a l’ACB. Es va perdre però la copa i no ha tingut mai continuïtat dins la pista.