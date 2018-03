Seraphin s’acomiada de la temporada

El pivot francès del Barça Lassa Kevin Seraphin passarà divendres pel quiròfan per sotmetre’s a una artroscòpia al genoll dret per intentar solucionar els problemes que arrossega tota la temporada. Això vol dir que Seraphin ja no podrà jugar més aquesta temporada i que el club haurà de buscar en el mercat un reforç, que ja no pot ser de cap equip de l’ACB perquè s’ha tancat ja el període per fitxar jugadors d’altres equips de la lliga, per intentar reforçar l’equip de cara la Lliga Endesa, el gran objectiu dels de Pesic. El club està mirant el mercat per veure les opcions que hi ha, perquè s’estan acabant algunes lligues europees, i a la Xina, per exemple, ja es va acabar. Abans de la copa, els serveis mèdics del club ja havien fet una sèrie de consultes amb traumatòlegs especialitzats, havia anat a Alemanya a intentar trobar solucions als problemes que arrossega. Els problemes físics del pivot es remunten a quan va tenir un esquinç, la seva evolució no va ser la correcta, i després de tenir l’opinió de fins a cinc especialistes, amb alguns de la seva confiança, es va optar per un tractament conservador per tractar de reduir-li el dolor, cosa que no s’ha aconseguit. Seraphin només ha jugat 15 partits de l’Eurolliga i 14 més a l’ACB. Es va perdre la copa i no ha tingut mai continuïtat a la pista.