Ruixat de triples a Istanbul (83-107)

El Barça Lassa (10-19) ha superat l’Anadolu Efes (6-23) per 83-107 en la penúltima jornada de l’Eurolliga, en un enfrontament que ha dominat des del salt inicial i que li ha servit per batre el rècord històric del club de triples anotats en un partit d’Eurolliga (19/31, superant els 17/26 contra l’Stelmet polonès en la temporada 2015/16, i igualant els 19 anotats pel Montepaschi el 2012 i que fins avui eren el màxim absolut). Thomas Heurtel, amb 20 punts i 9 assistències, ha estat el més valorat de l’equip (30), i amb les nou passades de bàsquet ha esdevingut el quart jugador en la història de la competició a franquejar les 1.000 assistències.

El Barça ha començat fred i amb poc ritme, pagant la incomoditat d’Heurtel per encarar la defensa de l’Anadolu. Però de seguida s’ha apoderat del rebot –12 a 3 al final del primer quart i 23 a 9 al descans– i ha pogut contrarestar l’encert inicial de Motum (9-12). L’entrada de Pressey no ha canviat el ritme dels blaugrana, però l’equip s’ha anat solidificant en defensa i, tot i les pèrdues (5), els triples han començat a entrar (19-23 amb 5/6). I més que ho han fet tot just arrencar el segon parcial, amb quatre en els dos primers minuts (21-35). Els de Pesic tenien encert (9/11 de 3) però continuaven atacant sense treure avantatges (24-37, 15’), amb massa bot, i no ha estat fins al retorn d’Heurtel que han trobat el dinamisme ofensiu. I el francès ha connectat amb Tomic i el partit s’ha esquerdat fins al 34-55 de la mitja part, ja amb 10/13 triples i sis jugadors anotant entre 8 i 10 punts (Tomic).

Tornant dels vestidors l’intercanvi de cistelles producte de l’escassa tensió defensiva ha molestat Pesic, que ha aturat el joc (51-68, 24’). Tot i la voluntat i l’esforç del Barça, la inèrcia ha fet créixer els turcs (64-76, 28’), que amb un triple en l’últim segon del període continuaven agafats al partit (67-81). Però la bona cara els ha durat poc més de dos minuts, els que ha necessitat l’equip blaugrana per anotar dotze punts sense resposta i trencar definitivament la resistència de l’Anadolu (67-93, 32’).

El proper partit de l’equip serà diumenge al Palau (12.30 h) contra el Movistar Estudiantes.