El rival és secundari

El Divina Joventut ho torna a intentar. Encadenat a les tretze derrotes consecutives que arrossega, la necessitat de guanyar és una obvietat que escapa a qualsevol consideració, i buscarà avui contra l’Herbalife la victòria que tanta falta li fa. El conjunt canari lluita per acabar entre els quatre primers i, mesurat així, les possibilitats d’èxit són mínimes, però en la situació del Joventut el rival fa temps que passa per un element secundari.

Perquè el conjunt verd-i-negre ja fa més de tres mesos i mig que no surt victoriós d’un enfrontament, i en una realitat com aquesta el triomf és l’únic que pren significat. Per a la classificació, és clar, però sobretot per trobar un sentit al que es treballa durant la setmana i evitar que la confiança, tan migrada, acabi per esgotar-se. L’equip necessita l’afició, però només amb això no es va enlloc. Cal exigència i duresa en defensa per acompanyar els mals moments i per créixer ofensivament. Cal joc i solidesa en la cistella pròpia, arguments per tenir sensacions i no deixar l’atac en mans de la inspiració individual. I per no permetre que el rival es faci més gran del que la percepció d’un equip que encadena tretze partits perdent fa veure.

Abans del partit, a les 11:30 h al bar VIP del Palau i a l’estand situat a la porta principal, es faran reunions informatives de la proposta Jo avalo la Penya.