Landesberg frena el Barça Lassa (95-100)

Pas enrere del Barça Lassa en les seves aspiracions de ser segon en la fase regular de la Lliga Endesa. La derrota d’aquest migdia al Palau contra el Movistar Estudiantes (95-100) el situa a un triomf i l’average en relació al Baskonia falta de nou jornades.

L’enfrontament ha tingut un nom i un cognom, el de Sylven Landesberg. El nord-americà ja ha estirat dels seus en la primera meitat, en què els blaugrana no han ofert el to defensiu desitjable i els col·legials l’han fustigat, sobretot des del triple. Als vestidors, s’hi ha arribat amb 43-49 i 8/17 des de la llarga distància. Els de Pesic intentarien revertir la situació a partir del tercer quart i semblava que ho aconseguirien, en la sortida del darrer. En poc més de tres minuts, ha lligat un 14-0 de parcial que li donaven el primer avantatge de pes: del 68-75 al 82-75 (33’). Semblava que el més difícil estava fet, però el Movistar Estudiantes no s’ha desfet. Amb Savané primer, i després la fiabilitat de Landesberg, ha acabat prenent al Palau, on feia una dècada que no hi guanyava. L’exterior ha fet 33 del 51 punts visitants en la segona part i ha acabat el partit amb una actuació històrica, amb 48 punts (7/11 tirs de dos, 8/11 triples i 10/11 tirs lliures) i 52 de valoració. Una brutalitat. Per al Barça Lassa, el millor ha estat Koponen amb 19 punts.