I com se celebra?

Des del 17 de desembre, quan la Penya va superar el Saragossa (94-83), els verd-i-negres havien encadenat 104 dies sense guanyar i ja acumulaven tretze derrotes seguides, un recorregut tan dur que ahir, quan per fi van tallar aquesta ratxa negra, molts no sabien ni com ho havien de celebrar. Més enllà que la victòria del Burgos deixa els de Carles Duran igualment a dues derrotes de la permanència, la realitat és que la Penya es va treure ahir una motxilla que arrossegava i que ja pesava moltíssim, tant físicament com mentalment. Ara el que caldrà veure és si l’alliberament serveix per continuar sumant victòries, que és el que fa falta. Perquè amb la d’ahir no n’hi ha prou. Dissabte a Saragossa serà la gran prova.

Quant al matx en si, els verd-i-negres van haver de tornar a patir de valent. Però si en els últims tretze partits, malgrat tenir ocasions, sempre sortia creu, ahir va sortir cara. I curiosament en alguns moments semblava que no seria així. Al final dels 40 minuts, i després d’una cistella de Richard, semblava que per fi el Divina Joventut es posaria la victòria a la butxaca. Només calia fer una falta en els últims cinc segons per no permetre el triple de la pròrroga. Però els canaris van fer un llançament de banda, van donar la pilota a Báez, que increïblement es va girar sense deixar marge per fer-li falta, ben puntejat per Ventura, i el dominicà va clavar el triple. La Penya, absolutament enfonsada, va donar la pilota a Conger, que en una jugada individual no va tocar cistella en el tir guanyador. I en el temps afegit també semblava tot molt complicat, però els verd-i-negres aquesta vegada van tenir molta fe, hi van creure i, liderats per un Laprovittola sensacional –sense recanvi perquè Dimitrijevic no va estar bé–, van acabar sentenciant amb accions individuals i, sobretot, amb dos tirs lliures quan faltaven 6,6 segons per al final i anaven 90-91. L’argentí va signar el 92-91 i Seeley encara va tenir a tocar el tir per canviar la sort, però aquest cop no van tenir fortuna i el tir no va entrar. Queden nou jornades per al miracle.

L’eclosió de Conger

El matx s’havia desenvolupat amb la Penya al davant en tot moment, amb un avantatge màxim de 12 punts (29-17), i amb Jordan per primer cop no titular. De mica en mica, però, el potencial canari va servir per anar retallant fins a arribar a un final d’infart (76-75). Fins aleshores, el darrer fitxatge, Conger, que no havia jugat a Tenerife, havia estat impressionant.

La jornada 25

Barça Lassa - Movistar Estud.

95-100

Unicaja - R. Madrid

88-89

Burgos - Monbus Obrad.

86-77

Delteco GBC - Baskonia

72-84

València - UCAM Múrcia

73-84

Montakit Fuen. - Betis

91-94

RETAbet Bilbao - Iberostar Tfe.

67-74

Divina Joventut - Herbalife GC

92-91

MoraBanc - Saragossa

100-77

Equip Vict. PP PJ PF PC

R. Madrid 22

3 25 2272 1991

Baskonia 18

7 25 2136 1937

Barça Lassa 17

8 25 2210 2019

València 16

9 25 2079 1916

Herbalife GC 15

10 25 2131 2062

MoraBanc 15

10 25 2147 2043

Montakit Fuen. 15

10 25 1945 2036

Unicaja 14

11 25 2061 1918

Iberostar Tfe. 14

11 25 1921 1898

UCAM Múrcia 13

12 25 1911 1892

Movistar Estud. 11

14 25 2094 2121

Monbus Obrad. 11

14 25 1882 1956

Delteco GBC 10

15 25 2011 2060

Tecnyconta Sarag. 8

17 25 2035 2185

RETAbet Bilbao 7

18 25 1908 2090

Burgos 7

18 25 1996 2193

Betis 7

18 25 1953 2206

Divina Joventut 5

20 25 1947 2116

La propera (07-04-18)