Tot està per fer

El Divina Joventut va tornar a guanyar diumenge després de tres mesos i mig, però l’alegria va quedar apaivagada perquè tant el Betis com el Burgos també van vèncer. Una victòria més però una jornada menys i la mateixa distància per recuperar. Mentalitat renovada però encara està tot per fer, a Badalona, i si la Penya té possibilitats reals de salvar-se quedarà desentrellat en les quatre jornades vinents, quan s’enfronti a tres rivals directes.

Començant dissabte a Saragossa (20.30 h) contra un equip que els verd-i-negres van derrotar a l’Olímpic (94-83) en el que era l’últim triomf abans de batre diumenge l’Herbalife. Tres dies després de visitar els de Pep Cargol el Joventut jugarà al camp del Madrid, el líder (22-3), i les dues pròximes jornades rebrà el RETAbet i anirà a Burgos –va perdre contra els bascos (99-74) i els castellans (81-88) en la primera volta i contra el Betis té un 1-1 amb l’average perdut–. Tres finals abans d’afrontar l’últim tram de temporada, duríssim perquè, a diferència dels altres equips implicats en la lluita per evitar les dues places del descens, l’equip de Carles Duran s’enfrontarà a quatre implicats en la lluita pel play-off i només a un equip (Delteco) sense necessitats. A més, tant el València com l’Unicaja visitaran Badalona ja sense jugar Eurolliga entre setmana.

El calendari del Betis és també molt dur, però els andalusos acrediten un 3-2 en els últims cinc partits, i tant el Bilbao com el Saragossa tampoc ho tenen senzill. Quant al Burgos, contra els rivals que li queden per jugar, en la primera volta es va assegurar cinc dels set triomfs de què disposa.