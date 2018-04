El Madrid es queda sense el factor pista

El Madrid va arribar a l’última jornada amb els deures gairebé fets. Tenia a la seva mà disposar del factor pista en el play-off sempre que no hi hagués una combinació de resultats previs amb els equips grecs implicats. I, casualitat o no, van donar-se. El triomf del Panathinaikòs de dijous, unit a la relliscada de l’Olympiacòs ahir en la pròrroga, deixava el Madrid en cinquè lloc, fes el que fes en el seu partit. Sense possibilitat d’adquirir el factor pista, els blancs podien escollir rival. Vèncer els emparellava amb el Panathinaikòs i perdre, amb l’Olympiacòs.

A l’hora de la veritat, no van especular i van aclaparar el Brose, amb el sostre anotador del present curs (106 punts). Ara, doncs, el seu rival serà el PAO, dirigit per Xavi Pascual, i haurà d’esgarrapar, com a mínim, una victòria de l’OAKA per guanyar-se el pas a Belgrad. En la fase regular, 1-1 de balanç amb victòries locals: 82-80 a Atenes i 92-75 fa pocs dies a la pista blanca.

De la resta d’emparellaments, els dos últims campions (el CSKA i el Fenerbahçe) parteixen a priori com a favorits per accedir a la final a quatre davant el Khimki i el Baskonia. En la fase regular, van obtenir el 2-0, tot i que sobretot els bascos han crescut molt. L’Olympiacòs també té el factor pista, si bé el Zalgiris no renuncia a res, després d’accedir al seu primer play-off des del 1999, l’any del seu títol.