Pitjor era possible

Ningú podia imaginar-se a l’estiu, quan la direcció executiva del Barça Lassa va tornar a regenerar l’equip –Sito Alonso va agafar les regnes a la pista, acompanyat de vuit reforços–, que el pas per l’Eurolliga tornaria a ser una tortura. Lluny d’erigir-se en candidat a la final four, com per pressupost li correspondria, s’ha avesat a conviure amb la mediocritat, a lligar ratxes negatives (enguany, dues de cinc derrotes) i a veure l’aristocràcia amb prismàtics. Per segon curs consecutiu, ha quedat fora dels play-off i el pitjor és que ni els ha olorat. L’eliminació va fer-se efectiva el 15 de març passat, després d’exhibir-se al Pireu (63-90 a la pista de l’Olympiacòs), però des de feia setmanes ja s’havia perdut el fil. Tant és així que el full de serveis és pitjor que el de Bartzokas un any enrere. Un detall per a la reflexió i que exigeix reflexos instantanis, perquè la situació d’ara sigui ocasional.

Perduts, trencats