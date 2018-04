La Penya venç per primer cop a domicili i continua viva (86-92)

El matx ha començat amb un Conger espectacular. El nord-americà ha anotat 10 punts seguits (13-16) tot i que defensivament la Penya ha donat massa facilitats i ha estat poc intens tot i no estar en bonus. Gielo amb un inusual 3/3 triples ha secundat a Conger tot i que Jordan i Laprovittola, peces claus, no han estat bé. Els de Carles Duran han fet una mala defensa a Gary Neal que al primer quart ja portava 12 punts (24-23). Al segon quart ha començat amb un 0-5 de la Penya amb triple de Kulvietis (24-28). Però la segona falta personal de Laprovittola l’ha portat a la banqueta i el Joventut no ha tingut ordre en atac i això ho ha pagat després en defensa. Bellas ha encès l’alarma a la Penya amb un triple que ha posat la màxima del matx (42-36). Bellas ha començat a fer un recital davant Dimitrijevic amb set punts seguits que ha donat la màxima al conjunt aragonès (45-36). La reacció de la Penya ha estat fulminant amb un 0-7amb el quart triple de Gielo. Al descans tot obert (49-45) i amb 17 punts de Neal.

Només començar el segon temps Neal ha anotat el seu 19 punts igualant la seva mitjana amb 19 minuts per davant. Però els verd-i-negres han continuat treballant i sobretot l’encert en el triple (14/32) ha donat vida als de Carles Duran. Tres triples seguits de la Penya han situat set punts amunt al Joventut (69-76) mentre Laprovittola trencava el partit amb un 2-1 (71-81). Els últims minuts l’argentí ha fet el què ha volgut mantenint el seu equip i el ritme que més falta li feia als seus amb un Neal absolutament desgastat que ha acabat sense benzina.