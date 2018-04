Laprovittola és l’amo

Per fi. Per fi. Per fi. I va haver de ser amb Laprovittola com a capità general després de fer un clínic del que és lideratge, del que és jugar a bàsquet i de la sang freda d’assumir la responsabilitat. El base va estar monstruós i va permetre que la Penya tallés, quan més contra les cordes estava, la ratxa negativa a domicili en què era l’únic equip que no havia guanyat fora de casa de tota l’ACB. Els dos últims anys els verd-i-negres portaven dues victòries en 29 partits. La victòria va ser el regal ideal per a Albert Ventura. El capità feia ahir anys. A la festa, però, s’hi va apuntar tot l’equip i l’afició que va anar al Pilar a demanar la salvació i que li va cantar l’aniversari feliç perquè després d’una temporada duríssima. És cert que la Penya continua cuera i que la salvació continua sent una quimera però també és cert que després de dues victòries seguides les coses es veuen diferent. No només pels triomfs sinó per les sensacions que transmet l’equip. La Penya, a més, va guanyar el bàsquet-average als aragonesos, encara a dos triomfs però de diferència. Però queden vuit jornades en què pot passar de tot. Dimarts cap a Madrid però amb el cap a diumenge contra el Bilbao al Palau Olímpic.

El matx va començar amb Conger com a protagonista que va anotar 10 punts consecutius i va donar avantatge als verd-i-negres (13-16). Però si al davant la Penya estava encertada amb 5/7 triples, al darrere estava poc intensa, poc agressiva. Els de Carles Duran van encaixar 49 punts al descans, un registre inacceptable per guanyar fora de casa. A més, Laprovittola i Jordan no estaven a un gran nivell el primer carregat per faltes i el segon sense tan sols poder llançar (1/3 de dos).

Al tercer quart però va aparèixer la millor versió verd-i-negre. Tot i que Neal ja havia establert la seva mitjana de punts al minut 21 (19 punts) els verd-i-negres es van mostrar més sòlids al darrera. Els de Carles Duran van començar a trobar diferents referents en atac. Una vegada era López-Arostegui, a l’atac següent Kulvietis, després Richard i Jordan atrapant tres rebots ofensius determinants. Tots ells però sota el lideratge d’un Laprovittola immens dominant l’escenari com ningú i assumint la responsabilitat. El base argentí va fer accions d’un nivell només a l’abast d’un jugador d’Eurolliga com ell i els aragonesos, amb Neal desgastat per la defensa que es van anar rotant els verd-i-negres, va començar a fallar sense trobar ningú que li agafés el relleu. La Penya tallava així la seva llegenda negra a domicili.

Lliga Endesa

Jornada 26

Baskonia - MoraBanc

88 - 75

Saragossa - Divina Joventut

86 - 92

Unicaja - Iberostar Tfe.

12.30 h

R. Madrid - Monbus Obrad.

12.30 h

Montakit Fuen. - Burgos

12.30 h

Betis - UCAM Múrcia

12.30 h

Delteco GBC - València

17 h

Movistar Estud. - Bilbao

18.30 h

Herbalife GC - Barça Lassa

18.30 h

Equip Vict. PP PJ PF PC

R. Madrid 22

3 25 2272 1991

Baskonia 19

7 26 2224 2012

Barça Lassa 17

8 25 2210 2019

València 16

9 25 2079 1916

Herbalife GC 15

10 25 2131 2062

MoraBanc 15

11 26 2222 2131

Montakit Fuen. 15

10 25 1945 2036

Unicaja 14

11 25 2061 1918

Iberostar Tfe. 14

11 25 1921 1898

UCAM Múrcia 13

12 25 1911 1892

Movistar Estud. 11

14 25 2094 2121

Monbus Obrad. 11

14 25 1882 1956

Delteco GBC 10

15 25 2011 2060

Tecnyconta Sarag. 8

18 26 2121 2277

RETAbet Bilbao 7

18 25 1908 2090

Burgos 7

18 25 1996 2193

Betis 7

18 25 1953 2206

Divina Joventut 6

20 26 2039 2202