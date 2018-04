La Penya es rendeix a la qualitat del Madrid (87-70)

La Penya ha perdut a Madrid en el partit avançat de la jornada (87-70). Els verd-i-negres han topat amb la major qualitat del líder i ja passa pàgina pensant en el partit de diumenge contra el Bilbao on no pot fallar.

La sortida de la Penya ha estat marcada pel 7-0 liderat per Doncic que al minut tres i mig ja era la banqueta (9-3). Rudy ha obert forat (21-13) amb un Madrid que ha semblat no anar al màxim de les seves possibilitats. Dimitrijevic però ha fet cinc punts seguits i ha tornat la igualtat (22-20). Els de Carles Duran han fet dos triples per fer un 0-8 i posar-se per davant (26-28). Però el somni ha durat poc perquè els blancs han despertat i només han necessitat un minut per fer dos triples (Carroll i Doncic) liderant un 12-0 (38-28). A partir de llavors problemes pel Divina Joventut. Els últims minuts del primer temps ha estat una sagnia de Carroll (11 punts) contra una Penya desencertada i sense ordre perjudicada per un arbitratge lamentable que no va ser però el culpable de la derrota parcial (46-32).

Al segon temps els blancs han tapat tots els focus d’anotació de la Penya i de mica en mica han anat augmentant la diferència fins a trencar el matx abans d’acabar el tercer quart (70-47). Els últims 13 minuts van ser de pur tràmit.