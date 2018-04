Girar full de seguida

No es pot mirar enrere i s’ha de girar full ràpidament, perquè les lamentacions ja no serveixen. La Penya ha de centrar tots els esforços en la final de diumenge al Palau Olímpic contra el Bilbao després de no tenir possibilitats ahir a Madrid.

Els verd-i-negres, amb Vidal de titular tot i no haver jugat ni un minut en el darrer partit, van competir en els primers minuts fins que es van avançar (26-28) després de frenar fins a dues estirades del Madrid (21-13 i 26-20). Els últims sis minuts dels de Carles Duran, però, van ser un desastre, ja que es van precipitar en atac i van permetre que el Madrid fes un parcial de 20-4 que va deixar el partit molt complicat (46-32). S’ha de destacar també el mal arbitratge en els primers minuts, amb decisions polèmiques que no van ser decisives per a la derrota, però que van perjudicar la Penya fins al punt que Pérez Pérez va obligar a rectificar una falta antiesportiva xiulada per Pere Munar.

Només començar el tercer quart, tothom esperava una reacció de la Penya, però tothom sabia que el potencial del Madrid està molt per sobre. Els de Pablo Laso tampoc van necessitar la seva millor versió, ni van jugar a un nivell d’intensitat altíssim per doblegar els verd-i-negres, però amb el talent que tenen en va tenir prou. Bon partit de Birgander, que va tornar a assumir un paper important que hauria de tenir un Jordan, de nou, desconegut. Els últims 13 minuts van ser de pur tràmit, però amb el partit sentenciat els de Carles Duran no van llançar la tovallola tot i estar tot decidit (70-47). El darrer quart va ser un voler i no poder en un partit en què els aficionats amb el que més van vibrar no va ser amb una jugada del Madrid, sinó amb el tercer gol de la Roma, que deixava el Barça fora de la Champions. Coses dels clubs de futbol...

Lliga Endesa

Jornada 27

R. Madrid - Divina Joventut

87 - 70

Barça Lassa - Betis

20 h

Burgos - MoraBanc

20.30 h

Estudiantes - Saragossa

20 h

Monbus Obrad. - Unicaja

20.30 h

RETAbet Bilbao - Herbalife GC

20 h

Iberostar Tfe. - Delteco GBC

21 h

Múrcia - Montakit

19.15 h

València - Baskonia

21.30 h

Equip Vict. PP PJ PF PC

R. Madrid 24

3 27 2420 2106

Baskonia 19

7 26 2224 2012

Barça Lassa 18

8 26 2303 2096

València 17

9 26 2174 1993

Unicaja 15

11 26 2133 1980

MoraBanc 15

11 26 2222 2131

Herbalife GC 15

11 26 2208 2155

Montakit Fuen. 15

11 26 2014 2115

Iberostar Tfe. 14

12 26 1983 1970

UCAM Múrcia 14

12 26 2013 1979

Movistar Estud. 12

14 26 2190 2205

Monbus Obrad. 11

15 26 1947 2034

Delteco GBC 10

16 26 2088 2155

Tecnyconta Sarag. 8

18 26 2121 2277

Burgos 8

18 26 2075 2262

RETAbet Bilbao 7

19 26 1992 2186

Betis 7

19 26 2040 2308

Divina Joventut 6

21 27 2089 2272