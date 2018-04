El Barça esmicola el rècord de diferència de punts (121-56)

El Barça Lassa no ha tingut compassió del Betis a qui li ha etzibat la derrota més àmplia de la història de l’ACB de 65 punts de diferència (121-56). L’anterior registre en etapa ACB era del mateix club blaugrana amb 59 contra el Valladolid el 2013. Els de Svetislav Pesic, que també s’han quedat a les portes del rècord ACB d’assistències i de valoració, continuen demostrant que estan en un bon moment de joc i que l’objectiu és arribar en bones condicions al play-off però sobreteot intentar acabar en la segona posició per davant el Baskonia.

Quant el matx el Barça Lassa no ha donat cap opció a un Betis que ha estat una autèntica joguina en mans dels blaugrana. El matx ha tingut només tres minuts d’igualtat (9-8) i, a partir de llavors, hi ha hagut un festival del Barça en tota regla. D’entrada amb un parcial que poques vegades es pot veure de 28-0 que ha deixat totalment trencat (37-8). Però quedava encara tot el partit per disputar-se i els de Svetislav Pesic no han afluixat. Tot al contrari. A partir de llavors el recital ha estat absolut en 30 minuts on els blaugrana semblaven els Harlem Globetrotters.