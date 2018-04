Una segona part per oblidar (92-86)

Pas en fals del MoraBanc Andorra (15-12) a la pista del Burgos (9-18), que l’ha acabat superant 92-86 malgrat que els de Joan Peñarroya dominaven 31-42 en el descans. Cory Fisher amb 19 punts i 5 assistències ha estat determinant. Pels andorrans Jaime Fernández n’ha anotat 15.

En la primera meitat el MoraBanc ha aconseguit traslladar al marcador el seu domini en el joc en els últims cinc minuts. Fins aleshores el bon to defensiu li havia permès minimitzar el desencert que havia tingut –en el primer quart li ha compensat Jaime Fernández i en els primers cinc minuts del segon (25-28) el rebot ofensiu. Malgrat l’empenta local només tornar dels vestidors (38-42), l’equip s’ha fet valer des de la transició (43-53, 25’), però Fisher i Thompson han aprofitat aquesta mateixa velocitat per redreçar definitivament el Burgos (52-53, 27’), i s’ha entrat en l’últim parcial amb tot per definir (58-60).

I amb els locals empesos per quasi 9.000 aficionats i amb una mentalitat renovada que els ha portat a avançar-se (74-70, 35’). El MoraBanc havia perdut el control i Peñarroya ho ha intentat reconduir jugant amb els dos bases. Albicy li ha donat momentàniament la raó (74-77 a tres minuts), però la tornada de Fisher al camp, fresc de cames i clarivident, ha canviat completament la situació (83-79 a 1:17). L’Andorra ho ha intentat, però les males decisions i una recuperació culminada amb 2+1 del propi Fisher a 37 segons l’han sentenciat (88-81).

El proper partit dels tricolor serà diumenge (18 h) a la Bombonera contra l’Estudiantes.