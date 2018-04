Patinada a Burgos

El MoraBanc Andorra va tornar amb la cua entre cames de Burgos tastant el xarop que ell acostuma a receptar als rivals que visiten la Bombonera.

En el descontrol, l’equip de Joan Peñarroya va perdre tot el que s’havia treballat en els primers vint-i-cinc minuts (43-53) i va encaixar 49 punts en els últims quinze, una temeritat quan es pretén sortir impol·lut del Coliseum. Va perdre bous i esquelles perquè no va tenir resposta a Cory Fisher i perquè quan el nord-americà descansava en l’últim quart no va estar defensivament a l’altura en els primers segons de possessió, permetent que el rival reforcés el seu ànim en l’intercanvi de cistelles.

Un final irrecognoscible per un equip que havia competit amb maduresa en la primera meitat malgrat el desencert (14/37). Col·lapsant la zona, amb rebot ofensiu (9), controlant les pilotes perdudes (3) i sabent esperar el seu moment, abans del descans, per transformar un 25-28 en el 31-42. Però de tot això en va mostrar ben poca cosa, tornant dels vestidors.

El Burgos va sortir amb una marxa més (38-42) i, per bé que la velocitat en la transició ofensiva li va permetre parar el cop (43-53), el MoraBanc va perdre el nord. No va saber què fer ni amb Fisher ni amb Thompson, que van aixecar els seus abans que acabés el tercer quart (58-60), i l’intent de controlar l’embranzida local jugant amb Jaime i Albicy junts només li va funcionar momentàniament (74-77, 36’). Fins que Fisher va tornar per sentenciar.