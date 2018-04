L’Spar Citylift, a un pas de la final (87-64)

L’Spar Citylift ha iniciat la semifinal amb una victòria a Fontajau (87-64) que situa l’1-0 en la sèrie i li dona la possibilitat de segellar el passi a la final dijous, en el segon partit que es jugarà a Saragossa.

El Mann Filter ha entrat amb més decisió en el partit, però la iniciativa no ha tardat a ser de les gironines, per l’encert des del triple (4/7 al final del primer quart). A poc a poc, les locals han anat ajustant la defensa –pressió sobre la pilota i tancant el rebot defensiu–, i el primer avantatge de pes ha arribat, amb Colhado fent-se present ja en la pintura (22-13, 8’). Les aragoneses s’han refugiat en una defensa zonal, que se li ha ennuegat a l’Spar Citylift. Tant és així que el combinat visitant se li ha tornat a tirar a sobre, amb els punts de Gimeno apareixent des de la banqueta (29-27). En aquest punt, ha trobat un triple de Núria Martínez i un parell de transicions que li han donat aire i li han permès marxar a mitja part amb un +8.

A la tornada de vestidors, l’equip gironí hi ha posat una marxa més i ara sí, traient suc de la seva superioritat a la zona –entre Evans i Colhado, 13 punts en el quart–, ha començat a tibar la corda. El Mann, sense trobar Ferrari, molt ben collada, no trobava solucions i anava cedint terreny (62-42, 17’). D’aquí fins el final, tot ha fet baixada perquè el rival no tenia ni energia ni arguments per qüestionar-li la victòria.

Mendi, amb 15 punts, ha estat la màxima anotadora de l’Spar Citylift.