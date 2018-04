Cintura per replicar

El Barça Lassa va perdre contra l’Unicaja, entomant la quarta derrota en quatre partits aquesta temporada contra els malaguenys. Ahir, una falta en atac assenyalada a Claver a dos segons del final quan l’aler pivot va anotar el 80-80 el va esquinçar. Els àrbitres van filar prim, però del partit els blaugrana en poden descabdellar moltes altres coses. Que van flaquejar especialment en la responsabilitat rebotejadora, en cistella pròpia –el 80-78 va venir d’un cop de dits d’Augustine– i en la contrària –cap rebot ofensiu en els tres primers quarts–. O que després de 30 minuts ja havien perdut 12 pilotes. I que entre el final del primer quart i l’inici del segon van encaixar un 17-0. Però també pot posar en valor que malgrat tot plegat va entrar en l’últim parcial amb empat a 55. I en l’últim minut amb 76-75.

Tot i els greus dèficits en àmbits que Pesic considera essencials l’equip va disputar el triomf, i això són símptomes de creixement. En la primera meitat les rotacions van desmuntar el Barça, ahir, perquè la segona unitat va entrar a peu canviat i els relleus de l’Unicaja li van passar per sobre. Després del descans, situar Jackson en el lloc de Hanga va compensar l’equip. Per les prestacions defensives i ofensives del francès i perquè amb l’hongarès entrant de banqueta el canvi de ritme de la segona unitat malaguenya va quedar apaivagat. El Barça va anar molts minuts de cul, però va trobar joc per refer-se.

Amb la transició de Koponen i el tarannà de Tomic a mitja pista s’havia encès (9-16, 7’), es va apagar amb les rotacions i va enlairar-se modificant la proposta i deixant que Heurtel fes i desfés. Cansat per la remuntada, va pagar-ho concedint rebots ofensius en l’últim quart, però sempre va trobar connexions per anotar i relleus defensius per replicar. Va perdre, però va jugar.