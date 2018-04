Que bèstia, Penya!

La diferència ara mateix a la part baixa és que la Penya ha patit molt encadenant tretze derrotes, cosa que no ha fet ni el Bilbao, ni el Saragossa ni el Betis. I ara, alliberat, el Joventut és una bèstia. Veurem com són els altres tres rivals directes en uns últimes sis partits d’infart. El que és segur és que els de Carles Duran estan donant arguments per creure en el miracle, en la salvació. Ahir no només es va guanyar sinó que va ser capaç d’aixecar 25 punts de desavantatge i això en l’actual situació és impressionant. La vida continua, però amb Laprovittola tot és més fàcil. L’argentí va fer un altre recital i la Penya ja no és cuer.

El matx va tenir una posada en escena idíl·lica: parcial de 14-0, Tabú amb tres faltes i final del primer quart amb el Bilbao amb només quatre punts (14-4). La diferència va créixer fins als 21 (37-16) tot i que els bascos la van escurçar fins als 13 abans del descans (37-24). Només hi va haver un moment crític, quan Hervelle va fer aparèixer fantasmes del passat (41-33), però la resposta va ser contundent i immediata: 16-0 (57-33). A partir de llavors curiosament els nervis ja no eren per guanyar sinó pel basket average, que Laprovittola es va encarregar d’assolir amb un lliçó –una altra– de classe en els últims cinc minuts.

