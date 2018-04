Intensitat i pirotècnia

El play-off de l’Eurolliga ha arribat. Manual inigualable d’intensitat, festival pirotècnic com n’hi ha pocs, els vuit millors equips de la temporada arrenquen entre avui i demà les eliminatòries de quarts que han de configurar la final a quatre de Belgrad. El play-off, una competició nova en què la regularitat en el joc és primordial i en què la mentalitat fa la diferència.

CSKA-Khimki

El duel entre equips russos fa cara de ser el més desigual. Entre l’Eurolliga i la VTB, quatre partits i quatre triomfs per a l’equip d’Itoudis amb un diferencial de +62. El CSKA no podrà disposar de Hines i en el Khimki s’haurà de veure si Honeycutt i Anderson són a la partida, però més enllà de les lesions el cert és que la maquinària vermella va a una altra velocitat. Equip amb l’atac més efectiu i la tercera millor defensa, els problemes que a vegades té per controlar el rebot no haurien de veure’s contra un Khimki molt fluix en aquest aspecte.

Panathinaikòs-Madrid

La sèrie, en directe per Esport3, s’inicia amb l’absència de Campazzo (8,4 punts i 4,8 assistències), que serà intervingut per un problema al genoll. Laso perd un base ara que Xavi Pascual sembla haver trobat els mecanismes per readaptar la rotació exterior amb la tornada de Mike James (14,8 punts). La comoditat dels dos equips depèn en gran mesura de l’encert en el tir exterior –entre uns i altres sumen nou jugadors per sobre del 40% en triples–, i caldrà veure com influeix en l’arbitratge la percepció de la realitat de Giannakopoulos, el propietari del Panathinaikòs. S’entreveu clau el rendiment de Causeur i Ayón.

Demà més