El campió marca el to

Tractat de solidesa del Fenerbahçe de Zeljko Obradovic en l’obertura de la sèrie contra el Baskonia, al qual va derrotar amb autoritat dominant-lo des del salt inicial. Els de Pedro Martínez, poc contundents a camp ofensiu en els primers minuts, van anar sempre a peu canviat malgrat rehabilitar-se en la segona meitat.

La defensa a mitja pista dels locals va marcar el to des de bon inici, i amb triples després de rebot d’atac van obrir el primer forat (12-4). El Baskonia, incapaç de connectar i sense encert exterior (2/12), va agafar-se al partit a còpia de rebots ofensius (10), però defensivament no trobava respostes a la lectura d’Sloukas (8 assistències a la mitja part), i de mica en mica i sense pausa els d’Obradovic van anar fent fins al 43-26. Més agressiu –en la primera meitat havia comès menys faltes que els turcs–, el Baskonia va reprendre l’acció amb una altra mentalitat. El Fenerbahçe, bon coneixedor de la situació, no va tremolar, però els de Pedro Martínez van insistir i el triple que li havia mancat va arribar (60-49, 27’). Fatalment, el campió li va fer pagar un darrer minut deficient (65-52). Tossut, inamovible en el replantejament fet en el descans, l’equip basc va redimensionar les coses tot just arrencar el darrer parcial (65-58, 32’), ja completament situat en defensa i encomanat a Beaubois (71-63, 35’). Però el Fenerbahçe té jugadors molt bons i alguns que a més tenen ofici (Wanamaker i Sloukas), i malgrat que el Baskonia feia estona que es reconeixia, el triomf local en cap moment es va qüestionar. Demà (19.45 h, Esport3), la segona entrega.