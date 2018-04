La vella guàrdia

CSKA 89 KHIMKI 84 CSKA (2): Rodríguez (26), Higgins (19), Kurbanov, Antonov (12) i Hunter (14) –cinc–; Rudd, Fridzon, Westermann (2), Vorontsevitx i Clyburn (16). 24/41 de 2, 8/25 triples (4 Rodríguez i 2 Antonov i Higgins), 17/20 tirs lliures, 33 rebots (7 Hunter i Clyburn), 17 assistències (10 Rodríguez) i 100 valoració (36 Rodríguez). KHIMKI (0): Jenkins (9), Sved (12), Vialtsev (8), Gill (24) i Thomas (7) –cinc–; Robinson (2), Zaitsev, Markovic (11), Todorovic, Zubkov i Anderson (11). 13/30 de 2, 13/30 triples (3 Anderson, Jenkins i Gill i 2 Sved i Vialtsev), 19/22 tirs lliures, 35 rebots (7 Robinson), 16 assistències (7 Sved) i 86 de valoració (30 Gill). PARCIALS: 24-22, 19-23 (43-45); 25-21 (68-66) i 21-18 (89-84). COMENTARI: Com en el primer partit, molts problemes per al CSKA per desfer-se del Khimki, que sempre va disputar-li el triomf gràcies al triple. Sergio Rodríguez va ser determinant.