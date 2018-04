Li pispa el segon lloc

El Prat arriba al tram final amb un estat de confiança, d’encert i solidesa molt perillós per als seus rivals i això li va servir per tombar l’ICL Manresa en un partit vibrant. Els d’Arturo Álvarez van pispar la segona plaça als d’Aleix Duran tot i no remuntar el bàsquet-average del Nou Congost (75-62), però depenen de si mateixos en l’última jornada a la pista del Barça B per acabar darrere el Breogán i tenir el factor pista en totes les eliminatòries d’ascens a l’ACB. Un factor pista que ahir va quedar clar que pot tenir un valor incalculable perquè guanyar al Joan Busquets serà molt complicat. L’ICL Manresa haurà de ser més sòlid, sobretot en defensa, si vol reprendre el seu camí de retorn a l’ACB.

El derbi va arrencar amb un encert increïble (7/10 de dos i 3/4 triples del Prat i 7/8 de dos dels manresans), però les concessions defensives de l’ICL Manresa i les pèrdues van provocar el temps mort d’Aleix Duran (24-16). Una cistella de Blanch, que havia anotat set punts en els cinc primers minuts, posava la màxima (35-23). L’aler potablava va continuar la seva exhibició de talent (38-25). Al segon quart la renda es va mantenir en els 10 punts sense que al Prat li xiulessin cap falta en els primers 7:39 minuts (53-44 al descans). Al tercer quart va aparèixer Trias (0 punts al descans) per anotar els sis primers punts del seu equip i liderar una remuntada espectacular. Després del 74-60 els d’Aleix Duran van fer un 0-14 per empatar (74-74) però no van ser capaços de posar-se a davant. Cate, que no havia fet un bon partit, va atrapar rebots decisius en el tram final mentre l’ICL Manresa perdia pilotes i fallava tirs decisius. La veterania d’Ortega en el tram final va ser important amb dues cistelles que van donar molt oxigen, una al límit de la possessió i una altra després de rebot ofensiu. Nacho Martín, 14 punts al descans, no va anotar més.