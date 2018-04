La Penya venç un final d’infart a Burgos (79-80) i surt del descens

El Divina Joventut ha sortit de la zona de descens després de guanyar a la pista del Burgos en un final d’infart on Kulvietis ha anotat un triple a 3,2 segons pel final (79-80) i Cancar ha errat el tir al darrer segon que hauria enfonsat a la Penya. La sort ha canviat i en una jornada rodona on el Betis, el Saragossa i el Bilbao, els tres rivals directes, han perdut. L’equip té fe i l’afició que s’ha desplaçat fins a Burgos -uns 200 aficionats- estan ara mateix fent una pinya que fa ser molt optimista de cara el futur immediat. Dimecres a Múrcia, nou examen partit avançat de la Penya.

Quant el matx els verd-i-negres, després d’un inici igualat (6-4) han començat manant amb un 0-8 que ha provocat el temps mort del Burgos. Laprovittola no només ha anotat sinó que sobretot ha repartit joc pels seus companys (6 assistències) i un gran Birgander al davant i al darrera. Els de Carles Duran han agafat un màxim avantatge de set punts (15-22) però l’entrada de Jenkins ha estat letal. El nord-americà ha fet una sèrie de 2/2 tirs de 2 i 3/3 triples davant Richard per anotar 13 punts i capgirar la dinàmica. A partir de llavors frec a frec en el marcador amb els d’Epifanio per davant i al descans tot obert (46-43) tot i no haver estat bé en defensa.

Al segon temps els verd-i-negres semblava que estaven morts quan el Burgos ha agafat un màxima diferència de nou punts (58-49). Laprovittola no estava encertat ni en tirs ni en decisions però el gran treball col·lectiu juntament amb la fe han acabat de decantar la balança. La Penya ha aconseguit empatar el partit (71-71) i en un final a cara i creu ha tornat a sortir cara.