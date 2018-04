A poc a poc i amb bona lletra

Migdia assossegat ahir al Palau. El Barça Lassa jugava el seu primer partit en set dies, situació completament inhabitual, i el desencert en els primers minuts en van ser el símptoma, però com que l’entitat física i tècnica del rival no prescrivia serrar el dentat des del salt inicial, el comportament de l’equip i l’esdevenir del partit no van alterar el pols a ningú.

Gota a gota, sense presses però tampoc sense pauses, el Barça va governar el Delteco des del salt inicial fins a la botzina final. Els bascos, sense Norel ni Van Lacke, van desnaturalitzar la partida guardant la seva cistella defensant en zona des de la primera possessió, i l’atac blaugrana se’n va ressentir. Pesic va demanar temps i va requerir als jugadors que portessin el joc a sota, buscant la línia de fons si hi havia Tomic o encarant des del bloc directe central si hi havia Oriola. Dit i fet, i tot i els problemes amb el rebot ofensiu, propi i aliè –dèficits corregits després del descans–, l’equip va anar desmantellant els visitants. Del 6-12 (5’) al 24-19 (10’) i d’allà al 46-35 (20’). En el segon temps, tres quarts del mateix.

Van estar molt bé els jugadors de rotació, ahir, particularment Ribas, Oriola i Vezenkov. Perquè van anotar i perquè van interpretar el partit i la proposta rival. Hanga no va jugar, Jackson va ser titular però no va estar fi i Koponen no va tenir encert. Però Pesic el va mantenir al camp fins que va anotar els seus primers triples, en l’últim atac del tercer quart i en el primer del darrer (71-56). Això va deixar Navarro sense minuts, però el Barça no torna a jugar fins dissabte a Fuenlabrada, i aquest Barça no pot tenir tants dies Koponen amb el regust d’un 2/8.