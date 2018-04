Kulvietis ‘superstar’

Fa un mes semblava impossible però els miracles sembla que existeixen. La Penya es va endur ahir una final d’infart, va tornar a tenir la sort de cara i va sumar un triomf vital en el seu camí cap a la permanència. De moment, cinc jornades abans del final, ha sortit del descens en una jornada propícia en què els astres es van alinear amb els verd-i-negres. En el primer temps la Penya perdia i guanyaven el Saragossa, el Betis i el Bilbao però al final del partit el Joventut va guanyar i van perdre els altres tres. Jornada rodona per continuar més vius que mai. I tot va ser gràcies a la fe per aixecar un partit que s’havia complicat molt (58-49) i sobretot a Kulvietis. Sant Kulvietis. El lituà va ser decisiu al final però sobretot ho va ser quan, en els últims 3,2 segons i amb la Penya perdent per 79-77, va anotar un triple clau. En l’última acció (79-80) l’ex-NBA Cancar va errar el tir i els de Duran van confirmar la gesta davant d’uns 200 fidels seguidors que van fer 16 hores ahir mateix per anar i tornar de Burgos i davant de 9.237 espectadors d’un Coliseum que va acomiadar el Joventut amb crits de “Penya, Penya!” L’esportivitat a Burgos és per treure’s el barret.

El matx va ser igualat amb domini inicial de la Penya (15-22) amb Laprovittola fent exhibició i reacció del Burgos amb Jenkins (13 punts en el descans) per liderar els seus (46-43). En la segona part els verd-i-negres no trobaven la seva estrella argentina, desencertada en tir i decisions, però van trobar una arma més potent: l’equip. I amb tothom aportant el seu granet de sorra van empatar (71-71) per entrar al final d’infart.