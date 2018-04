Veure-ho per creure-ho

Confiança, confiança i confiança. És com està arribant el Divina Joventut al tram clau del curs. La Penya feia 378 dies que no guanyava a domicili i ahir va encadenar la tercera victòria fora de casa en els últims quatre partits. Un triomf estratosfèric que dona mig bitllet per continuar a l’ACB. No és matemàtic, encara queda, però el que està fent aquest equip ningú ho hauria dit fa només un mes i mig. Els verd-i-negres van anotar 92 punts a Múrcia, una cosa complicadíssima, però sobretot en el darrer quart va fer una defensa de llibre i va rebre només 11 punts dels murcians. Diumenge la Penya rep el València i, tal com estan els de Carles Duran, ningú s’atreveix a dir que no rematarà la feina, i encara més en un Palau Olímpic amb l’afició absolutament abocada després de patir molt durant tot el curs, un patiment que la Penya s’ha tret del damunt: l’alliberament de l’equip s’està transformant en exhibicions.

El matx va començar amb Laprovittola marcant el ritme amb vuit punts seguits, tot i que Ibon Navarro li havia situat a Kloff al damunt. Els murcians van reaccionar amb l’entrada a la pista de Hannah (8) i l’encert de Benite (10). Els verd-i-negres anaven al davant, però abans del descans van encaixar un 7-0 (43-42). Després de la represa semblava que els murcians donaven un cop definitiu (57-50), però llavors va aparèixer el gran treball col·lectiu en defensa i sobretot un Laprovittola imperial repartint assistències (8) i anotant (27). L’equip va explotar, va treure de polleguera el Múrcia i els últims cinc minuts va ser un festival verd-i-negre amb una Penya físicament sobrada.