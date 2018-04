Lleida i Barça, salvats

La darrera jornada unificada de la LEB Or va ser apassionant amb doble notícia catalana perquè el Força Lleida va ser capaç de trencar tots els pronòstics, assaltar la pista del Nou Congost de Manresa i, aprofitant la derrota de l’Azpeitia, salvar la categoria quan pocs ja apostaven per ells. També ho va fer el Barça B, que va treure de la pista el Prat en el millor partit de la temporada dels blaugrana, que van dominar amb molta autoritat l’equip revelació de la categoria perquè van arribar a guanyar de 16 punts (57-41) als d’Arturo Àlvarez. La decepció de l’ICL Manresa, però, va ser gegant perquè no va aprofitar la relliscada del Prat que li hauria donat la segona posició i el factor pista a totes les eliminatòries per l’ascens a l’ACB. Tot això el dia que el club va fer un homenatge a la mitja part als membres de l’equip que fa 50 anys van aconseguir l’ascens del bàsquet manresà a la primera divisió estatal amb l’alcalde Valentí Junyent.