Un mur impossible de superar

Fontajau no va tenir l’efecte màgic d’altres ocasions i l’Spar Citylift va cedir, per primer cop, per la via ràpida en una final de Lliga Femenina (0-2). L’equip s’hi va deixar l’ànima, però això no és suficient per contenir un rival de tal dimensió. L’Avenida té de tot i en totes les posicions i, com a prova, l’aparició de Moss, a la qual Ortega havia deixat al fons de la banqueta, sense ni un minut de joc, en el primer partit dijous.

A l’equip gironí van faltar-li arguments per poder competir la victòria al rival. No va endurir prou tot el joc a la pintura, on va ser excessivament fràgil, i no va estar gens fi en atac, fallant tirs alliberats que haurien pogut donar-li una mica de vida, sobretot en el darrer quart. Però no hi va haver manera i la temporada abaixa el teló sense que hagi pogut batre ni un sol cop enguany el seu màxim rival (0-6). Temps ara de digerir-ho i de començar a pensar en el rearmament per intentar-ho una altra vegada l’any que ve.

Moss, factor X

L’ai al cor del primer partit va posar en guàrdia l’equip castellà, que va saltar amb molta tensió al parquet i el seu cinc de més talent. Domínguez dirigia i les altres executaven –cistella en els cinc primers atacs– i ni posar la defensa zonal aviat li va mitigar el mal, a l’Spar Citylift. Per dins, les locals patien molt, no només per contenir el duet De Souza i Robinson, sinó també perquè tampoc eren capaces de capturar els pocs rebots que escopia l’anella (9-18, 6’). L’aire fresc arribat des de la banqueta va desencallar l’atac gironí. Sobretot, la irrupció de Conde, enèrgica i decidida. Amb ella, el to defensiu va créixer i el joc, també. Fins i tot, va arribar al final del primer parcial al davant amb un triple de Traoré que culminava un 12-0 (21-18). Moss apareixia en escena per primer cop en la sèrie i aviat alçaria la veu. Va anotar un bàsquet tot just iniciar-se el segon parcial, que li permetia a l’Avenida tallar quasi cinc minuts de sequera, perdent el nord i moltes pilotes. Que passés tot això coincidint amb el descans de De Souza i Robinson no era casual. Aviat tornarien a la pista i ho farien, just quan Núria Martínez feia la segona falta i Èric Surís optava per preservar-la (13’). De Souza no tardaria a fer-se notar a la pintura un altre cop, però la que erosionaria de valent seria Moss i el seu canell, castigant els desajustos defensius de les locals (25-38, 17’). A la mitja part, s’hi va arribar amb un -12, i l’Spar Citylift patint per teixir atacs i penalitzat pel seu desencert (3/18 tirs en el segon quart).

Sense punteria

Tornant de vestidors, es va reiterar en el pla de partit, incidint en les defenses alternatives i apujant un o dos esglaons la intensitat. Les castellanes ho van notar, però sempre acabaven trobant resposta i, en més d’una ocasió, en l’últim segon de possessió (37-51, 24’). Uns minuts amb protagonisme d’Evans i Rosó jugant a la cursa van estrènyer la diferència fins a un -7, però era impossible posar l’alè al clatell de l’Avenida si els tirs no entraven, sobretot de l’arc. Tot i que per fi s’havia tallat tota l’hemorràgia interior, el rival no perdonava, ja fos a través del talent de Domínguez o una altra fuetada de Moss. El triple en el darrer segon de tercer parcial de Nicholls va sonar a cop de gràcia (49-64). Sent fidel al seu esperit indomable, l’Spar Citylift va decidir que no tiraria la tovallola. Empès per l’energia de Mendi, l’equip va arribar-se a situar amb un 55-64 (34’) després de deixar eixut l’Avenida, que ja es dedicava a jugar llarg i fer passar el temps. De fet, va tenir un parell d’atacs per acostar-se més, però la seva precipitació va jugar-li una mala passada i quan Robinson va tornar a connectar amb Domínguez, la funció es va acabar. Segurament d’una manera més contundent de la que mereixia. Però, Fontajau va acomiadar tot el grup amb ovació.

JUGADORA MJ PTS 2P 3P 1P RT AS FC VAL

JUGADORA MJ PTS 2P 3P 1P RT AS FC VAL

SPAR CITYLIFT GIRONA

PERFUMERÍAS AVENIDA

TOTALS 200:00 77 25/39 7/16 6/9 39 17 18 96

TOTALS 200:00 61 13/42 8/24 11/14 30 13 19 55

*30 Shante Evans 24:27 8 4/8 6 1 5 9

15 Laura Gil 12:41 0/1 2 4 -2

24 Dandra Moss 24:25 17 1/3 5/5 5 2 2 19

44 Laura Roig 0:00

*2 Adaora Elonu 22:28 6 3/5 0/1 2 4 5

* 4 Magali Mendi 36:55 7 1/4 1/5 2/3 7 2 2 9

5 Kim Mestdagh 1:28 0/1 -3

7 Astou Traore 21:57 7 0/4 2/5 1/2 2

11 Kristina Alminaite 0:32

10 María Asurmendi 17:31 4 1/1 0/4 2/2 2 3 1 9

* 6 Rosó Buch 25:07 7 3/9 0/3 1/1 1 2 1

4 Laura Nicholls 12:26 4 0/1 1/1 1/2 2 1 5

*14 Erika de Souza 27:19 18 9/10 0/1 10 2 26

14 Nicole Romeo 8:57 5 1/2 2/2 1 1 5

*22 Krisi Givens 23:35 4 2/2 0/1 1 2 1 6

*31 Nádia Colhado 33:04 12 4/10 4/4 7 3 15

10 María Conde 16:48 5 1/2 1/4 3 1 1 5

*6 Sílvia Domínguez 30:33 9 3/6 1/2 5 5 1 16

* 1 Núria Martínez 32:13 10 0/5 3/5 1/2 5 7 4 13

*0 Angelica Robinson 27:34 15 6/10 0/1 3/4 8 2 2 17

SPAR CITYLIFT (0)

61

avenida (2)

77

Pavelló: Fontajau, 4.200 espectadors. Àrbitres: Lucas, Caamaño i Areste.

Parcials: 21-18, 11-26; 17-20 i 12-13.