Stephen Curry torna com si res no hagués passat

“M’ha semblat una eternitat, però ha estat una bona sensació tornar a sortir al camp i deixar-se anar i divertir-se.” Stephen Curry és el capità general dels Warriors, però el base feia sis setmanes que no jugava per un problema al genoll i contra els Pelicans, en el segon partit de la semifinal de l’oest, va entrar des de la banqueta, a 4:20 del final del primer quart. I va deixar-se anar i en la primera pilota que va tocar, onze segons després, va anotar el primer dels cinc triples que vindrien. Com si res no hagués passat.

Els Warriors van situar el 2-0 en la sèrie contra els Pelicans el dia que tornava Curry amb 28 punts (8/15 tirs i 7/7 tirs lliures) en 27 minuts del base, que es va encarregar de tapar el 4/20 de Klay Thompson i va fer bones les aportacions habituals de Kevin Durant (29-6-7) i Dray Green (20-9-12). Els de Nova Orleans van replicar en tot moment, però un 11-0 en la meitat de l’últim quart amb Durant i Iguodala de protagonistes –del 99-98 al 110-98 a 5:15)– va privar-los d’arribar amb possibilitats als últims segons. “Ha estat dur [perdre]. Hem estat allà tot el partit”, deia Anthony Davis, abans de marxar cap a casa, on demà i diumenge es jugaran el tercer i el quart partit.

Mentrestant, a Toronto, els Cavaliers es van avançar en la semifinal de l’est imposant-se als Raptors en la pròrroga. “Estem contents, però hem estat molt afortunats”, deia Kyle Korver. Un triple seu en l’inici del temps afegit va donar el primer avantatge en el partit als d’Ohio, que havien igualat amb dues cistelles de LeBron (el seu 21è triple doble en play-off). Tristan Thompson va anotar a 2:07 (107-113), però els locals, que van tenir fins a quatre tirs oberts ja amb 112-113, no van saber guanyar.