Una patinada amb peatge

La pista de l’Iberostar mai ha estat cap caramel, i menys encara si l’equip canari s’hi juga el bitllet per al play-off. El Barça Lassa ho sabia, però no va saber interioritzar-ho fins a la mitja part, quan estava patint una avaria considerable. I, si bé va recuperar les seves virtuts a la represa, no va fer-ne prou per redreçar el rumb del partit.

La derrota pesa, i molt, a nivell classificatori ja que els blaugrana han dit adeu al segon lloc. No és matemàtic, però el Baskonia li treu un triomf i l’average a falta de dues jornades. Ara els de Pesic hauran de centrar-se a mantenir el tercer. Igualen el balanç amb el València (22-10) i el cap de setmana que ve es veuran les cares a la Fonteta.

Aclaparats