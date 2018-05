El Barça fitxa Reynolds (Reggio Emilia) fins a final de curs

El Barça Lassa té clar que l’objectiu és guanyar l’ACB i és per això que avui ha anunciat el reforç de Jalen Reynolds, un pivot atlètic de 2m06, que té 25 anys i que arriba procedent del Reggio Emilia italià. El jugador té potencial ofensiu i té una mitjana de 10,6 punts per partit. Reynolds, que ja s’ha entrenat amb el seus companys a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, intentarà reforçar el joc interior del Barça on Pesic no podrà comptar amb el què resta del curs amb Seraphin i, com va quedar comprovat a Tenerife, si hi ha un contratemps com la lesió d’Oriola l’equip està coix dins la pintura únicament amb Tomic. Jalen Reynodls es va formar a la Universitat de Xavier i el cus 2016/2017 va fer el salt a Europa on va jugar a italià a la segona divisió al Basket Recanati tot i que a mig curs va fitxar pel Reggio Emilia. Aquesta temporada ha tingut unes mitjanes de 10,9 punts i 6,8 rebots en 22 minuts de mitjana al Pallacanestreo i 10,5 punts i 7,5 rebots a l’Eurocopa. El millor partit de Jalen Reynolds el va disputar en la darrera jornada de la lliga regular on va acabar amb 36 punts, 10 rebots i 52 de valoració. El seu equip ha quedat fora del play-off.